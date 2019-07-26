РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 июл. В городском округе Дзержинский в пятницу пройдет «Пятничный вечер» в компании лучших вокалистов Дворца культуры «Вертикаль», сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«26 июля в 17:00 перед жителями выступят лучшие вокалисты Дворца культуры «Вертикаль». Жители посмотрят на выступление коллективов «Планета детства», «Признание». Помимо этого, исполнят произведения популярный певец Габриэль и Марина Буравцова», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на Площади торгового центра по адресу: улица Лермонтова, дом №42.