РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В нескольких частных домах в микрорайоне Климовск Подольска в пятницу временно отключат свет из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу, 26 июля, в микрорайоне Климовск Подольска не будет электроэнергии с 9:00 до 13:00 в домах частного сектора по улицам Циолковского и Пушкина», – говорится в сообщении.

Причиной отключения электричества служат ремонтные работы, проводимые филиалом АО «Мосэнерго».