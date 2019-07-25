РИАМО - 25 июл. Более 9 тысяч ключей уже выдали обманутым дольщикам в Подмосковье с начала 2019 года, в третьем квартале планируется выдать 2,5 тысячи ключей, сообщила в четверг министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Это приоритетная работа для всего правительства, из 20 тысяч ключей уже 9,5 тысяч выдано. Это ЖК «Малина» в Красногорске, ЖК «Гагаринский», который мы буквально вчера сдали в эксплуатацию. На третий квартал запланирована выдача 2,5 тысяч ключей», - сказала Федотова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что в ближайшее время будут сданы дома в Чехове и Ивантеевке. В сентябре - в Богородском округе, Королеве и Балашихе.

Федотова ранее сообщала, что до конца текущего года в Подмосковье выдадут ключи от квартир еще 2,5 тысячам дольщиков объектов Urban Group, кроме того, в этом году в регионе планируется достроить две школы и четыре детсада застройщика-банкрота.

Ранее начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян сообщил, что в регионе разрабатывается мобильное приложение «Подмосковные стройки», с помощью которого жители узнают о ходе строительства домов и надежности застройщиков.