РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. Заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Балашихе Олег Сонин ответит на вопросы о налоге на профессиональный доход для самозанятых в ходе прямой линии в пятницу, жители смогут задать вопросы и по поводу перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

В ИФНС России по городу Балашихе Московской области в пятницу с 11:00 до 13:00 будет работать прямая линия. Замначальника инспекции Олег Валерьевич Сонин ответит на вопросы по новому налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» для самозанятых, введенному на территории региона с 1 января 2019 года, а также переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

По состоянию на июль текущего года, по городу Балашихе зарегистрировалось более 1 239 граждан, применяющих этот налоговый режим, получивший неофициальное название «налог для самозанятых».

«Налог на профессиональный доход» – пилотный проект, который проходит на территории четырех субъектов: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В Подмосковье зарегистрировано более 22 тысяч граждан, применяющих данный налоговый режим.

Воспользоваться новым спецрежимом смогут граждане, в том числе и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, если их доход не превысит 2,4 миллиона рублей в год, также если они не имеют работников. Налоговая ставка составляет 4% или 6% в зависимости от того, кто потребитель – физическое или юридическое лицо.

В эту сумму включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Телефон прямой линии в ИФНС России по Балашихе: 8(495)529-13-69. Подробности о новом льготном налоговом режиме можно также узнать на сайте ФНС России.