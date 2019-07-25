РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июл. Праздничное богослужение в честь Дня крещения Руси пройдет 28 июля в главном храме Росгвардии в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи, в нем примет участие директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мероприятие состоится на площади перед строящимся главным храмом Росгвардии, освященным в честь покровителя войск святого благоверного князя Владимира.

«28 июля, в День крещения Руси, директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов примет участие в литургии и праздничном молебне в честь небесного покровителя ведомства – святого князя Владимира», – говорится в сообщении.

В литургии примут участие генералы и офицеры Росгвардии, представители строительной компании, которая возводит храм, Русской православной церкви, семьи военнослужащих и жители города.

Решение о строительстве храма было принято предстоятелем Русской православной церкви святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым.

Храм строится в западной части микрорайона Дзержинского Балашихи на территории нового жилого комплекса, предназначенного для военнослужащих войск Нацгвардии России и членов их семей.

День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси.