РИАМО - 25 июл. В подмосковном Наро-Фоминском городском округе идут работы по благоустройству центральной части города и двух территорий бывших военных городков, сообщил в четверг министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Также в центральной части Наро-Фоминска идут масштабные работы по благоустройству. До 30 сентября должны завершить работы на центральной площади Наро-Фоминска» - доложил Хайкин губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360».

Хайкин рассказал, что по благоустройству в Наро-Фоминском городском округе большие планы. Там благоустраивают три объекта, в том числе две территории бывших военных городков.

Жители всех муниципалитетов Подмосковья позитивно оценивают преображение скверов и парков в рамках программ по благоустройству. Воробьев ранее указывал на то, что эту работу нужно продолжать, а людям дать возможность голосовать: где и что конкретно они хотят видеть в своем городе.