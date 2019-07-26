РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. Архивный отдел в Королеве в пятницу проведет день открытых дверей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

День открытых дверей начнется в 10:00 по адресу: улица Пионерская, дом №12.

«Архивный отдел Королева проведет День открытых дверей 26 июля. Все желающие жители наукограда смогут познакомиться с работой архива, посмотреть подшивки газеты «Калининская правда» и узнать много интересных фактов об истории родного города», – говорится в сообщении.