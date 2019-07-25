РИАМО - 25 июл. Более 20 врачей планируется привлечь в Коломенский городской округ Подмосковья до конца 2019 года, заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

«Очень хорошая динамика прослеживается по привлечению специалистов, но мы наблюдаем и отток. Мы планируем привлечь в этом году еще минимум 21 врача», — сказала Мухтасарова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что на работу планируют принять пять целевиков — выпускников ведущих вузов страны. С сентября-октября они приступят к работе. Также уже выдано два свидетельства по соципотеке.

«Перинатальный центр находится в тройке ведущих в Московской области. Очень хорошие показатели», — добавила Мухтасарова.

В начале 2019 года Коломенская центральная районная больница получила новое эндоскопическое оборудование. С его помощью можно вовремя обнаружить злокачественную опухоль.