РИАМО - 25 июл. В Серпуховской детской поликлинике стартует проект по лечению детей с кардиальными патологиями в отдаленных уголках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В рамках специального педиатрического проекта «Доступная кардиология», запущенного Московским областным консультативно-диагностическим центром для детей (МОКДЦД), главный детский кардиолог Подмосковья, руководитель педиатрического отделения МОКДЦД Альфия Дроздова осмотрит детей до 18 лет с диагностированными проблемами сердечно-сосудистой системы, а также с подозрениями на патологии.

«Осмотр маленьких пациентов вместе с педиатрами и кардиологами Серпухова поможет уточнить спорные диагнозы, выбрать эффективную тактику лечения и необходимую маршрутизацию. Дети, нуждающиеся стационарной помощи, будут госпитализированы в педиатрическое отделение МОКДЦД», - сказала главный врач МОКДЦД Нисо Одинаева.

Кроме того главный детский кардиолог проведет для своих коллег телеконференцию по проблемам амбулаторного наблюдения детей с врожденными пороками сердца. Планируется, что Дроздова будет посещать отдаленные части Подмосковья раз в месяц. В этом году она поедет в Серпухов, Шатуру, Шаховскую, Зарайск и Павловский Посад.