РИАМО - 25 июл. Новый мост через Клязьму в подмосковном Щелкове стоимостью около 600 миллионов рублей позволит разгрузить трафик в городе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Приняли решение по строительству моста через Клязьму. Порядка 600 миллионов рублей, таким образом мы грузовую и тяжелую технику выведем из города», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как отметил исполняющий полномочия главы Щелкова Сергей Горелов, строительство моста началось в апреле 2018 года, окончание строительства и пуск - до 30 ноября текущего года. При этом почти 524 миллиона рублей на работы выделило правительство Московской области.

«Мост позволит пропускать почти 2 тысячи единиц техники, что разгрузит Пролетарский проспект и соединит центральную и заречную части города», - заключил Горелов.