РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. Более 80 нелегалов, выявленных в Подольске в результате оперативно-профилактического рейда, выдворят за пределы страны за нарушение миграционного режима, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

С 16 по 22 июля на территории городского округа Подольск сотрудниками полиции проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан.Всего проверили 66 мест концентрации иностранцев.

«По результатам рейдов составили 365 административных протоколов за нарушения миграционного режима. Также было вынесено решений о наложении административных штрафов на общую сумму 807 тысяч 300 рублей. По материалам сотрудников УМВД судами вынесено 83 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ», – говорится в сообщении.