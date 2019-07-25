РИАМО - 25 июл. Школу в поселке Пески в Коломенском городском округе Подмосковья должны открыть 1 сентября 2020 года, работы необходимо вести по графику, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как рассказала жительница поселка, строительство долгостроя в поселке Пески уже началось, на стройплощадке активно ведутся работы.

«Мы справедливо обострили вопрос, у нас был недобросовестный строитель, он сбежал. Нам надо было проводить новый конкурс. Слава Богу, строительство началось. 1 сентября 2020 года мы должны ее сдать. Работы должны вестись по графику», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как отметил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, отставания в строительстве нет. Новая школа позволит ликвидировать вторую смену.

Образовательное учреждение рассчитано на 500 учащихся. В 3-х этажном здании разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, столовая, медицинский кабинет, библиотека, зоны отдыха для преподавателей и учеников. На территории появятся футбольное поле, беговые дорожки и гимнастическая площадка.