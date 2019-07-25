РИАМО - 25 июл. Полигон твердых бытовых отходов «Воловичи» в подмосковном Коломенском городском округе планируют закрыть до конца 2019 года, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Закрытие полигона «Воловичи». Наша задача - в ноябре-декабре закрыть полигон. Тема чувствительная. Я вас прошу еще раз всех жителей проинформировать, что мы реализуем все наши планы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как ответил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, местные жители информированы; в эту субботу пройдет очередная встреча с населением.

На территории Московской области с 2013 года закрыли 24 полигона твердых бытовых отходов. Их общая площадь составляет 274,6 гектара, объем накопленных отходов – 47,5 миллиардов тонн.