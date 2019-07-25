РИАМО - 25 июл. В подмосковном Наро-Фоминском городском округе наладили работу Апрелевских очистных сооружений, сообщил в четверг глава округа Роман Шамнэ.

«Были большие проблемы с Апрелевскими очистными сооружениями, там шла реконструкция, но из-за банкротства подрядчика она была приостановлена. В настоящее время мы корректируем проектно-сметную документацию, мы заявили этот объект в топ-5. Мы силами водоканала провели работу, наладили работу очистных сооружений, запах резкий отсутствует», - доложил Шамнэ губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360».

Глава региона поручил Шамнэ провести соответствующую информационную работу среди местных жителей.

«Я прошу вас активно доводить до жителей, потому что все эти хлопоты, связанные с запахами, очистными сооружениями, требуют разъяснения», - подчеркнул Воробьев.