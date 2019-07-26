РИАМО - 26 июл. XV Всероссийские соревнования «Школа безопасности» стартуют в пятницу на учебно-тренировочном полигоне «Апаринки» в Ленинском районе Подмосковья.

«Школа безопасности» – это обучение оказанию первой помощи и совершенствование практических навыков выживания в экстремальных ситуациях.

На протяжении трех месяцев школьники всей страны проходили муниципальные и региональные этапы, чтобы принять участие в финале соревнований.

За главный Кубок будут бороться 18 команд. В составе каждой - 10 человек в возрасте от 13 до 16 лет. Участников ждет полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы и силовые испытания.

Одним из самых сложных станет «Маршрут выживания», который будет проходить не один день. Командам предстоит преодолеть десятки километров по лесам и полям, где их будут ждать различные испытания на умение выжить в условиях природы. В один из соревновательных дней ребята должны будут преодолеть водный маршрут, выполняя различные задания.