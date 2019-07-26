РИАМО - 26 июл. С пятницы гости «Манежа» в центре Москвы могут бесплатно увидеть произведения 12 обсуждаемых современных художников, а также сходить на практические занятия и кинопоказы, послушать лекции о том, как со временем развивается образование в творческих мастерских столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

В состав экспозиции «Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы» в Центральном выставочном зале «Манеж» включили все направления современного искусства. Ведущими мастер-классов и лекций выступят лучшие мастера творческих вузов, художники и кураторы. Работы 12 актуальных художников современности будут демонстрироваться до 25 августа, артисты будут ваять свои произведения прямо на глазах у гостей «Манежа».

«Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы» — масштабный интерактивный проект, который представляет художественные процессы города и охватывает все направления современного искусства — от живописи, скульптуры и фотографии до театра и новых технологий», — говорится в сообщении.

Гости могут посетить много познавательных встреч. Во время них они узнают о развитии творческого образования в Москве и его влияния на жизнь мегаполиса. Спикеры будут проводить обсуждения и круглые столы.

По воскресеньям в «Манеже» будет идти детская программа с уроками творчества, также организаторы приготовили разнообразные кинофильмы.

Выставка «Здесь и сейчас» пройдет во второй раз. В 2018 году впервые на одной площадке было представлено 50 арт-проектов, посвященных театру, кино, издательской деятельности, образованию, а также были подготовлены инсталляции, саунд-арт, видео-арт и перформансы. Выставка длилась меньше месяца, но за это время ее успели посетить более 35 тысяч человек.

Двери «Манежа» будут открыты для посетителей со вторника по воскресенье с 12:00 до 22:00. Среди участников проекта в этом году отметились Айдан Салахова, Светлана Тегин, Дмитрий Крымов, Елена Тупысева, Михаил Лабазов и другие. Куратор выставки этого года — Юрий Аввакумов.