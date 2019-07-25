РИАМО - 25 июл. Полицейские обнаружили автомобиль, как котором скрылся подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Машину нашли в Ногинске, который находится примерно в 43 километрах от Раменского.

«Полицейские продолжают проведение мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Преступление было совершено в четверг, сообщение поступило в дежурную часть в 16:54. Известно, что мужчина и 25-летняя женщина поссорились. Преступник ударил ее ножом и скрылся с места происшествия.