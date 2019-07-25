РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июл. С четверга пригородные поезда сообщением Москва – Балашиха – Москва временно не останавливаются на станции «Реутово» из-за работ по переустройству путевой инфраструктуры, о возобновлении остановки сообщат дополнительно, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 25 июля пригородные поезда, курсирующие между Москвой и Балашихой, временно не останавливаются на станции «Реутово». Это связано с тем, что на станции «Реутово» железнодорожники проводят работы по переустройству путевой инфраструктуры, после чего приступят к строительству новой платформы и выходов на нее из нового тоннеля. О возобновлении остановки будет сообщено дополнительно», – отмечается в сообщении.

Все остальные электропоезда Горьковского направления МЖД (например, до станций «Железнодорожная», «Купавна», «Крутое», «Петушки», «Захарово», «Электрогорск» и других) будут останавливаться на станции «Реутово».

Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Работы по развитию инфраструктуры ведутся в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», предусматривающей строительство 4-го главного пути на участке Москва – «Железнодорожная» и строительство железнодорожной эстакады в сторону Балашихи, которая позволит исключить перекрестное движение, а вместе с перспективным вторым главным путем повысит пропускную способность участка и количество пригородных электричек.