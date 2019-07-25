РИАМО - 25 июл. Несанкционированную свалку в подмосковном Щелкове планируют ликвидировать в течение двух месяцев, на эти цели потребуется около 60 миллионов рублей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Щелкове люди жаловались на запах свалки. Наша задача - ликвидировать и запах, и саму несанкционированную свалку. Два месяца - это хороший срок. Порядка 60 миллионов рублей нужно будет направить на ликвидацию этой проблемы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как отметил исполняющий обязанности главы городского округа Щелково Сергей Горелов, на мусоросортировочной станции скопилось более 36 кубометров мусора и почти 3 тысячи кубометров фильтрата. С региональным оператором «Хартия» достигнута договоренность о том, что мусор будет вывозиться. Ситуация находится под контролем министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина. Рядом с этой мусоросортировочной базой находится и часть очистных сооружений, реконструкция которых начнется в 2020 году.

«Я знаю, что проект уже готов, это большая федеральная программа, несколько десятков очистных сооружений будем реконструировать, они будут иного качества», - подчеркнул Воробьев.