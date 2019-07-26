РИАМО - 26 июл. Движение транспорта в Обухове подмосковного Богородского округа временно ограничили из-за установки надземного пешеходного перехода, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» Федерального дорожного агентства.

Ограничения ввели на 42-м километре трассы М-7 «Волга».

«В целях безопасности проезд по участку временно ограничен с полной остановкой движения до 40 минут, с 03:30 до 04:10», — говорится в сообщении.

На 43-м километре трассы М-7 «Волга» ведется строительство транспортной развязки. Искусственное сооружение позволит развести на разные уровни транспортные потоки, идущие по федеральной трассе и региональной дороге Р-109 Анискино – Монино – Электроугли.

Проезд по автомагистрали в районе поселка Обухово станет сквозным и более безопасным. Достроить развязку планируют в конце 2020 года.