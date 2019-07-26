РИАМО - 26 июл. С пятницы 2-я и 3-я Новоостанкинская улицы на северо-востоке Москвы стали односторонними, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

Благодаря изменению схемы движения у жителей Останкинского района будет 126 дополнительных парковочных мест.

«До 86 мест увеличится количество на 2-й Новоостанкинской улице (было 39 мест) и до 109 на 3-й Новоостанкинской улице (было 30 мест)», — говорится в сообщении.

Также за счет ввода одностороннего движения решится проблема встречного разъезда на 2-й Новоостанкинской улице.

Сотрудники ведомства призвали автомобилистов быть предельно внимательными и не игнорировать требования дорожных знаков.