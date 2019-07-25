РИАМО - 25 июл. В Подмосковье впервые в России провели централизацию земельно-имущественных торгов во всех муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Комитетом с привлечением подведомственного учреждения ГКУ «РЦТ» организована и эффективно функционирует Единая торговая площадка Московской области, на которой комитет проводит торги по реализации имущества и имущественных прав региона по единым стандартам и правилам проведения торгов. В планах - перевод большей части имущественных торгов в электронный формат», — говорится в сообщении.

В регионе разработаны и внедрены единые рекомендации в сфере проведения торгов с использованием передовых цифровых технологий, разработаны регламенты взаимодействия различных структур по осуществлению конкурентных процедур.

«Работа по системе «одного окна» позволила сформировать единое информационное пространство Московской области в сфере конкурентных процедур», — отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Для покупки участка, здания или помещения нужно зайти на Единый портал торгов Московской области и подобрать нужный лот.