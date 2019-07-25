РИАМО - 25 июл. По итогам проверок во втором квартале 2019 года в Подмосковье с реализации сняли более 200 партий плодоовощной продукции весом более 7 тонн, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«За второй квартал 2019 года лабораторно исследовано 1565 проб указанной продукции по показателям химической и радиационной безопасности, паразитологическим, микробиологическим показателям», — говорится в сообщении.

В исследованных образцах плодоовощной продукции наличие техногенных радионуклидов, генетически модифицированных организмов (ГМО), живых личинок паразитов, токсичных элементов, пестицидов не обнаружено.

«Выявлена плодоовощная продукция, не соответствующая гигиеническим требованиям: по санитарно-химическим показателям в 0,8% проб содержалось нитратов выше допустимого уровня, девять проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям», — добавляется в сообщении.

По всем фактам выявления продукции, не соответствующей требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции», приняты меры по приостановлению реализации данной продукции и меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам надзора снято с реализации более 200 партий плодоовощной продукции весом более 7 тонн, из них более 30 партий импортируемой продукции весом около 4 тонн, по причине нарушения требований, установленных техническими регламентами.

Основными причинами изъятия из оборота данной пищевой продукции стали: реализация овощей и фруктов с признаками порчи и гниения; отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, нарушение условий хранения, несоблюдение сроков годности и несоблюдение обязательных требований к маркировке.