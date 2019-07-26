РИАМО - 26 июл. Расписание электричек изменится с пятницы на субботу, а также с субботы на воскресенье на Павелецком направлении Московской железной дороги из-за путевых работ, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Изменятся время отправления и прибытия некоторых электропоездов, режим остановок. Маршруты следования ряда пригородных поездов сокращены на участках Домодедово - Москва, Белые Столбы - Москва, Узуново - Барыбино. На период работ из расписания выведены несколько электропоездов», – отмечается в сообщении.

ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а

также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».