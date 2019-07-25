РИАМО - 25 июл. Московские власти планируют провести еще девять конкурсов на архитектурный дизайн новых станций метрополитена, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы планируем еще порядка девяти архитектурных конкурсов провести. До конца года объявим несколько конкурсов», - сказал Хуснуллин.

Ранее он сообщил, что власти Москвы до конца года примут решение о судьбе монорельса. В настоящее время готовится проект планировки и проводится обследование несущих конструкций монорельсовой дороги. При этом заммэра подчеркнул, что сделать из монорельса другой вид транспорта инженерно-технически сложно.

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