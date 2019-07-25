РИАМО - 25 июл. Главы муниципалитетов должны нести ответственность за благополучие территорий, для этого в том числе они регулярно встречаются с жителями, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Конечно, огромная нагрузка, огромная ответственность ложится на глав муниципалитетов, которые каждый день (должны – ред.) работать на земле, обязаны решать самые разные бытовые вопросы и сложные, например, стратегическое развитие своей территории», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что главы сами регулярно встречаются с жителями на территориях.