РИАМО – 26 июл. В столице по итогам полугодия выявили топ-5 организаций, нарушающих сроки проведения дорожных работ, сообщил РИАМО представитель пресс-службы центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Он отметил, что ЦОДД ведет ежедневный мониторинг работ, которые проводятся на улично-дорожной сети, и учитывает все организации, нарушающие согласованные сроки проведения дорожных работ, так как сдвиг времени окончания работ приводит к сильному затруднению движения в городе.

«На данный момент мы выявили топ-5 организаций, нарушающих согласованные сроки проведения дорожных работ за полгода, – «Мосводоканал», «Мосгаз», МОЭК, «Мосводосток», департамент строительства», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по результатам мониторинга информация о нарушителях еженедельно выносится на заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств на улично-дорожной сети города и проектов организации дорожного движения.