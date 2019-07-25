РИАМО - 25 июл. Город выставит на торги шесть земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Восточном и Троицком округах Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

Их выставят на открытые торги по аренде в начале сентября, победители смогут арендовать землю на полтора года.

«Если арендаторы за это время возведут на городской земле объекты капитального строительства и выполнят все условия договора, они смогут перейти на долгосрочную аренду земли в течение 49 лет, либо стать полноправным собственником участка, выкупив его у города», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь земельных участков для индивидуального жилищного строительства составляет порядка 0,9 гектара. В Восточном административном округе земельный участок расположен по адресу: улица Михельсона, владение 1, (участок №2), его площадь - 0,2 гектара.

В Троицком административном округе земельные участки находятся по адресам: Кленовское, деревня Починки, владение 2А, 2Б и 2В, поселение Щаповское, деревня Сатиново-Татарское, владение 77, поселение Роговское, деревня Бунчиха, владение 21, их площадь варьируется от 0,05 до 0,2 гектара.