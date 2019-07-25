РИАМО - 25 июл. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы уличило акционерные общества «Олсон» и «Медицинские системы» в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Подмосковное УФАС запросило информацию о действиях компаний у электронных площадок ЗАО «Сбербанк-АСТ», АО «Единая электронная торговая площадка» и ООО «РТС-тендер». Изучив их, работники заключили, что компании заключили устное картельное соглашение, которое привело к поддержанию цен на электронных аукционах на определенном уровне.

«Не согласившись с указанным решением АО «Олсон», АО «Медицинские системы» обратились в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал (компаниям – ред.) в удовлетворении требований и подтвердил законность обоснованность решения Московского областного УФАС России», — говорится в сообщении.

По федеральному закону «О защите конкуренции», в ходе торгов заказчикам и подрядчикам запрещено заключать соглашения, если это повлияет на рост, уменьшение или поддержание цен на торгах.