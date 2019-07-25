РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июл. На базе женской консультации Балашихинского родильного дома в микрорайоне Саввино планируют открыть окружной кабинет патологии шейки матки, сообщила главный врач медучреждения Наталья Алимова.

«На базе женской консультации, которая располагается в стенах нашего медицинского учреждения, в ближайшем будущем мы планируем открыть окружной кабинет патологии шейки матки. У нас подготовлены необходимые специалисты, которые будут проводиться скрининговое обследование, выявлять все проблемы женщин с плохим анамнезом и лабораторными показателями», – сказала Алимова.

Она добавила, что уже сейчас специалисты роддома проводят скрининг на выявление рака шейки матки на самых ранних стадиях, а также делают забор материала, который осуществляется на базе перинатального центра.

«Если результаты пациенток выходят за пределы нормы, то женщина берется в группу риска. Проводится ее дальнейшее обследование: кольпоскопия, биопсия, оперативные вмешательства. К сожалению, число пациентов с таким диагнозом растет. Согласно статистике, каждую минуту в мире умирает около 200 женщин с таким диагнозом. К тому же рак шейки матки очень помолодел. В частности, у нас встречаются и 18-летние пациентки», – отметила Алимова.

Этот вид онкологического заболевания смертельно опасен и на поздних стадиях практически не лечится. Но недуг можно побороть, если он обнаружен вовремя и еще не запущен. Коварство болезни состоит в том, что она никак себя не проявляет на ранних стадиях.

«Поэтому и хотим открыть целый кабинет. Все готово, но пока не хватает необходимого оборудования. Мы будем исследовать женщин, рассказывать им о данной проблеме, о том, что это заболевание можно вылечить на ранней стадии при своевременном выявлении», – добавила Алимова.

Уже известно, что рак вызывает вирус папилломы человека, сейчас также готовится бесплатная скрининговая программа на выявление пациентов с данным вирусом.

«От женщин также очень ждем понимания и организованности, бережного отношения к своему здоровью», – заключила Алимова.