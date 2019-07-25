РИАМО - 25 июл. Уборка урожая молодого картофеля стартовала на полях агрохолдинга «РОТА-АГРО» в Подмосковье, основной этап начнется в конце августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За неделю овощеводы агрохолдинга собрали первые 50 тонн раннего картофеля сорта «ред скарлетт». Урожайность составила 15 тонн с гектара», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По словам министра, компания планирует собрать в общей сложности более 300 тонн молодого картофеля.

«Агрохолдинг - один из лидеров в Московской области по производству молока. Производство овощей — одно из направлений деятельности хозяйства. Выращиванием картофеля в промышленных масштабах компания занимается с 2015 года. И за это время проект «Наро-Фоминские овощи» занял достойное место в округе среди производителей этой сельхозкультуры», — отметил Разин.

Урожайность раннего картофель превзошла прогнозы, несмотря на засушливое начало лета, отметил главный агроном проекта «Наро-Фоминские овощи» Алексей Дорошенко.

«Качество клубней тоже хорошее. Сейчас с уборкой нас тормозят дожди. Тем не менее, комбайн работает в полях», — рассказал Дорошенко.

Собранный урожай сельхозпредприятие реализует со склада в деревне Таширово Наро-Фоминского городского округа по ценам производителя. Молодой картофель традиционно пользуется высоким спросом, как у оптовых, так и у розничных покупателей.

«В этом году под проект «Наро-Фоминские овощи» отведено более 100 гектаров. Сбор основного урожая картофеля как в этом, так и в других хозяйствах Подмосковья начнется в конце августа. Всего агрохолдинг планирует собрать не менее 3 тысяч тонн высококачественного картофеля сортов «гала», «ред скарлетт», «ред соня», «вега» и «импала», — подчеркнул Разин.

Дорошенко добавил, что эти сорта картофеля хорошо зарекомендовали себя в подмосковной климатической зоне и всегда дают стабильные урожаи.

Ранее Разин сообщал, что в Московской области на конец июля собрано 1,9 тысячи тонн раннего картофеля с площади 73,6 гектара.