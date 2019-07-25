РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. Региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ», обслуживающий подмосковный Подольск, внедрил инновационную систему спутникового мониторинга автопарка, теперь перемещение машин отслеживают в режиме реального времени, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Региональный оператор ООО «МСК-НТ» для повышения качества вывоза отходов использует интеллектуальную систему спутникового мониторинга «Глонасс» фирмы «Авто-Вектор». В режиме реального времени система через спутник отслеживает маршрут мусоровоза с момента выезда с автобазы до сортировочного пункта, корректирует и оптимизирует его движение», – говорится в сообщении.

В настоящее время 115 мусоровозов обеспечивают вывоз, транспортировку и безопасную утилизацию мусора с более чем 6 тысяч контейнерных площадок в городах и населенных пунктах Подольска, Чехова, Серпухова, Пущина и Протвина.

«Мы знаем путь каждой машины в нашей компании и отслеживаем траекторию ее движения, что позволяет не только контролировать соблюдение графика и режима вывоза, но и оптимизировать систему транспортировки отходов», – сказала руководитель Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Елена Ведерникова.

Каждый водитель мусоровоза оснащен смартфоном, позволяющим специалистам в офисе мгновенно контролировать путь движения любой машины удаленно, проверять соблюдение графика вывоза и выявлять нарушения маршрута. Водитель делает фотографии до и после вывоза отходов с каждой мусоросборной площадки, подтверждающие факт и качество его работы в соответствии с графиком и режимом вывоза.

Единая информационная база значительно облегчает мониторинг вывоза, способствует быстрому разбору задержек, нарушений маршрута и делает процесс вывоза ТКО более прозрачным. Программа включает в себя подробную информационную базу об автопарке, утвержденных маршрутах движений и обслуживаемых контейнерных площадках.