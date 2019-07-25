РИАМО - 25 июл. Врачи третьего ортопедического отделения Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы провели операцию четырехлетней девочке с переломом бедра со смещением, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Девочка из городского округа Озеры играла на качелях и упала, сломав себе бедро. В ходе диагностики было решено экстренно провести операцию.

«Хирурги-травматологи провели репозицию отломков бедренной кости - сопоставление отломков для их правильного сращения и заживления травмы», - рассказал врач-травматолог-ортопед Сергей Катин.

Кроме того, врачи провели металлоостеосинтез — надежно зафиксировали отломки кости с помощью специальных металлических конструкций, чтобы обездвижить их до полного срастания.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и идет на поправку. Благодаря профессионализму врачей после реабилитации она снова будет вести активный образ жизни.