РИАМО - 25 июл. Впервые с марта 2018 года курс евро опустился ниже психологической отметки в 70 рублей, сообщает РИА Новости.

«Курс доллара расчетами «завтра» на 15:40 по московскому времени снижался на 35 копеек до 62,95 рубля, курс евро — на 52 копейки до 69,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее днем евро опускался до 69,95 рубля — минимума с марта прошлого года», — говорится в сообщении.

В четверг курс евро на «Форексе» достиг минимального значения, которое последний раз фиксировали в мае 2017 года, — 1,1102 доллара.

В ходе заседания Европейского центрального банка было объявлено, что базовая ставка будет оставаться на рекордно низком уровне в 0%, а ставка по депозитам останется неизменной до середины 2020 года и составит 0,4% годовых. Помимо этого, по данным регулятора, в будущем в перечень приобретаемых ЕЦБ активов включат новые компоненты.

«Таким образом, ЕЦБ подал сильный сигнал о намерении анонсировать масштабные меры стимулирования экономики уже в рамках следующего заседания, которое состоится 12 сентября», — добавляется в сообщении.

Композитный индекс деловой активности стран, входящих в Еврозону, снизился сильнее ожиданий, а промышленный индекс достиг новой минимальной отметки за последние семь лет.

Тем не менее печальные статистические данные по Германии никак не отразились на курсе евро.

Так, индекс делового климата (IFO) страны в июле достиг минимума с апреля 2013 года в 95,7 пункта против пересмотренного показателя июня в 97,5 пункта. Аналитики прогнозировали падение коэффициента IFO до 97,1 с первоначальных 97,4.