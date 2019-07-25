РИАМО - 25 июл. В Лосино-Петровском городском округе в четверг произошел пожар в строении, пожар тушат 23 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 16:40.

«Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 23 человека», — говорится в сообщении.

Информация о происшествии уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло около 30 пожаров.