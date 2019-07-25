РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. Работники управляющей компании приступили к установке сливных воронок и отводов воды в подъездах одного из домов на Электромонтажном проезде в Подольске, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

«В подъездах дома №11 по улице Электромонтажный проезд Подольска (управляющей компанией «Любимый дом» – ред.) начата установка сливных воронок с отводами воды, которая скапливалась на переходных балконах. Работы выполняются в целях предотвращение скапливания дождевой воды на балконах и попадания ее в квартиры по просьбе собственников», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут проведены во всех подъездах и на всех этажах дома.

Также УК заключила договор с клининговой компанией для уборки отремонтированных помещений после проведенного ремонта в подъездах дома №17 по улице Бородинский бульвар.