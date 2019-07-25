РИАМО - 25 июл. К 2050 году температура самого теплого месяца в Москве может вырасти на 5,5 градусов, ситуации аномальной жары и смога станут нормой, фото того, как может выглядеть столица в недалеком будущем, опубликовал в Instagram Greenpeace России.

На фото показан вид на «Москва-Сити». Русло Москвы-реки пересохло, нигде нет зелени, деревья засохли и погибли.

«Для того, чтобы увидеть свой «состаренный» портрет в приложении, нужно всего 5–10 секунд. Столько же потребуется, чтобы помочь нашей планете, ведь она действительно может сильно измениться вместе с изменением климата», — говорится в сообщении.

В аккаунте добавляется, что, по данным недавнего исследования, максимальная температура самого теплого месяца года в Москве к 2050 году может вырасти на 5,5 градусов. Аномальная жара и смог, как в 2010 году, станут для столицы нормой.

«Из-за выбросов парниковых газов от деятельности человека наша планета нагревается и очень быстро меняет свой привычный облик. Климатологи бьют тревогу: человечество больше не может бесконтрольно сжигать уголь, нефть и газ так, как будто завтра не придет никогда», — добавляется в сообщении.

Greenpeace России призвал подписать петицию в защиту природы.