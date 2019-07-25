РИАМО - 25 июл. В Крыму на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, одним из победителей которого стала жительница Московской области Елизавета Самсонова, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На конкурсе Самсонова представила дизайнерский проект «Линия одежды «Культурный код», в рамках которого планировала создать уникальную дизайнерскую одежду с QR-кодом, отсылающим на видеоролики современных поэтов. Она выиграла 100 тысяч рублей на его реализацию.

«Дизайн соединяет в себе прошлое и настоящее, так как крой строится на образах поэтов классиков, а QR-коды отсылают к поэтам-современникам. Главная цель для меня – привлечение внимания к современным авторам и расширение их аудитории с помощью инструментов моды. Проект актуален для любого региона, даже для таких крупных, как Москва и Московская область, так как большая часть зрителей поэтических мероприятий – сами поэты и люди из смежных сфер», – сказала Самсонова.

Девушка выразила надежду, что с поддержкой форума «Таврида» она сможет привлечь внимание к творчеству современных поэтов людей других творческих направлений, а также занятых в сфере искусства и медиакоммуникаций. Планируется, что часть одежды отправится на выставки, а другая — к поэтам, участвующим в проекте.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства - в 2022 году).