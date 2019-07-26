Сотни тысяч подписчиков в Instagram у health-блогеров, которые «прописывают» БАДы от разных болезней, в том числе от рака, вызвал новый всплеск популярности биодобавок. Модные биодобавки многие заказывают на популярном американском сайте, который доставляет продукцию в Россию и страны СНГ. Врач Филипп Кузьменко, автор блога о доказательной медицине, рассказал РИАМО, почему люди доверяют блогерам, а не врачам, и развеял мифы о биодобавках.

Филипп, что такое БАДы – это лекарства, гомеопатия?

БАДы – это пища. Они не относятся к медицинским препаратам, их не проверяют на безопасность, они не могут оказать физиологическое влияние на организм, а иначе их нужно будет регистрировать как лекарство. Следовательно, они не лечат, они не могут компенсировать неправильный образ жизни, они не входят ни в один протокол лечения или профилактики чего-либо, они также не заменят вам обычной еды.

Зачем тогда принимают БАДы? Некоторые считают, что они компенсируют нехватку витаминов…

Ключевой вопрос тут – зачем, для чего, какая цель. Если «поддержать организм», «чувствовать себя бодрее», «ну, это же полезно», «зимой/осенью/весной недостаток витаминов», «сейчас кругом одна химия, витаминов нет» – то это ложная цель.

Вообще поливитамины обычному, здоровому современному человеку не нужны в 99% случаев. Потом что он получает их из естественных продуктов питания, если питается разнообразно. Чтобы вы понимали, разнообразное питание это если вы едите что-нибудь кроме хлеба с водой.

В идеале в вашем рационе должны быть сырые овощи и фрукты, мясные и молочные продукты, крупы. Витамины нужны нашему организму в микродозах, например, суточная потребность в витамине B1 – 0,00000024 грамма, то есть это совсем немного. ⠀

Если витаминов действительно не хватает, то у человека развиваются конкретные заболевания.

При нехватке витамина B12 – это дефицитная анемия, цинга, пеллагра, а не «что-то у меня сегодня слабость, наверное, витаминов не хватает».

Другими словами, авитаминоз – это болезнь, а не «плохое настроение».

Исключения есть: витамин D рекомендуется принимать абсолютно всем детям с нуля до 18 лет и пожилым людям старше 65 лет. Рекомендованы витаминные комплексы для беременных женщин. Если у вас особая диета или есть какое-то хроническое заболевание, но только после консультации с лечащим врачом.

Эффект плацебо: народные средства от простуды, которые не работают>>

Может ли врач назначить пациенту БАДы?

Врач может это сделать, но только в том случае, если пациент находится на специальной диете, и он не может получить необходимые микроэлементы из пищи. Например, бывают пациенты – строгие вегетарианцы.

Между тем БАДы могут нести в себе потенциальную угрозу. Недобросовестные производители частенько добавляют в них лекарства, например, стероиды в БАДы для набора массы, виагру в БАДы для потенции, слабительное в БАДы для похудения. В США более 20 тысяч человек ежегодно госпитализируют из-за побочных эффектов от БАДов.

А можно ли как-то обезопасить себя от этого?

Никак. Покупаете и пьете на свой страх и риск и это только ваша ответственность.

Есть ли у БАДов противопоказания?

Нет, их нет, так как противопоказания есть только у медицинских препаратов.

Недавно в соцсетях был скандал с одним популярным блогером, которая прописывала схемы приема БАДов. В день нужно было выпивать от 20 до 30 капсул. Можно ли так что-то вылечить?

У пациента должна быть голова на плечах, если его «лечат» вот такими схемами от всех болезней, то нужно бежать от такого доктора. Здравомыслящий человек такого «доктора» обойдет стороной.

Как вы считаете, почему люди слушают советы блогеров в Инстаграме, вместо того, чтобы пойти к врачу?

Так было всегда: это человеческая природа. Раньше, до эпохи блогеров были форумы! А до форумов были бабушки-гадалки, знахарки и целители.

Почему же БАДы так популярны?

Годовой оборот реализации БАДов по миру – 220 миллиардов долларов. Ничего личного – это бизнес. Россию и СНГ наводнили бесполезные препараты по той же причине.

Как собрать аптечку в отпуск>>

Вы призываете своих подписчиков отличать бесполезные препараты, то есть «фуфломицины». Какой главный признак того, что это именно он?

Помимо того, что это бизнес, у нас более простая процедура регистрации товаров, чем за рубежом. Тут и система образования не самая правильная, и фармпредставители промывают нам мозги.

Маленький лайфхак: чтобы научиться отделять друзей от врагов, нам нужно думать, как враг. Поставьте себя на место фармкомпании – какая у нее цель? Прибыль, и страх того, если ее препарат кому-нибудь навредит.

Если сделать препарат, который не будет ни на что влиять, а просто выйдет из кишечника естественным образом, побочных эффектов у него не будет. Поэтому фуфломицин практически никогда не имеет побочных эффектов.

Почему?

Любой работающий препарат, например, тот, что снижает давление, неизбежно встроится в наш метаболизм, чтобы его как-то поменять. Без этого невозможно понизить давление. Поэтому, если препарат встраивается, то это неизбежно повлечет за собой вероятность развития побочных эффектов. Именно это отличает нормальный препарат от бесполезного. Если вы делаете горку из песка, то рядом будет яма, откуда вы взяли этот песок. По-другому никак.

«Фуфломицин» практически не будет иметь побочных эффектов, потому что производителю это не нужно.

Это опасно, вдруг он навредит кому-нибудь, а это надо контролировать, сделать миллион исследований на безопасность. А если сделать таблетку, которая ничего не дает, то и париться нет смысла. Открывайте инструкцию и смотрите, если в списке побочных эффектов только аллергия, крапивница, то на 99% перед вами фуфломицин.

Употребляете ли вы сами биодобавки?

Нет, конечно, какой в этом смысл? Лучшие БАДы в 21 веке – свежие фрукты и овощи.

Сезонные ягоды и фрукты: когда покупать клубнику, черешню и арбузы в Московском регионе>>