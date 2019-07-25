РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 июл. Управляющая компания ООО «ДЭЗ» из подмосковного Красногорска задолжала поставщикам ресурсов почти 152 миллиона рублей, сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Игорь Гуреев.

В администрации Красногорска в четверг провели очередную встречу, посвященную долгам в сфере ЖКХ. Вел заседание Гуреев. В нем приняли участие представители Госжилинспекции, управления ФССП, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

«Сегодня (25 июля – ред.) в администрации состоялось совещание, посвященное долгам управляющих компаний перед теплосетью. По предложению теплосети пригласили 14 управляющих компаний. Из них самый крупный должник – ООО «ДЭЗ» с задолженностью 151,8 миллиона рублей», – сказал Гуреев.

Он добавил, что один из вопросов совещания был посвящен грубым нарушениям лицензионных требований УК. Помимо задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, это несвоевременное реагирование на диспетчерские заявки и качество содержания МКД.

«По 10 из 14 компаниям провели анализ и выяснили, что есть от трех до пяти причин лишить их лицензий. Попросили включиться в работу с этими компаниями Госжилинспекцию. Надеюсь, будет результат», – добавил Гуреев.

По его словам, на текущей неделе инспекторы Красногорского отдела УФССП России по Московской области провели ряд рейдов по квартирам должников в микрорайоне Павшинская пойма.

«Как говорит нам ФССП, по результатам этой работы есть динамика. На этой неделе оплат было на 400 тысяч рублей больше по сравнению с предыдущими периодами. Думаю, это неплохой результат», – отметил Гуреев.

Он также подчеркнул, что рейды, в том числе с привлечением СМИ, продолжат. В ближайшее время они охватят другие микрорайоны Красногорска, в том числе и теруправления.