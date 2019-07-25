РИАМО - 25 июл. В ходе досмотра багажа пассажирки рейса Ибица-Москва сотрудники таможни в аэропорту «Домодедово» пресекли контрабанду кокаина, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

36-летняя россиянка проследовала через зеленый коридор, тем самым подтвердив, что у нее нет с собой товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако во время досмотра личных вещей у нее нашли белую бумажную салфетку, внутри которой лежало белое вещество в полимерном пакете.

«Проведенное исследование показало, что данным веществом является наркотическое средство кокаин, масса нетто которого составила 0,38 грамма», — отмечается в материале.

На данный момент женщине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Это нарушение подпало под часть 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наркотических средств».