РИАМО - 25 июл. В ходе досмотра багажа пассажирки рейса Ибица-Москва сотрудники таможни в аэропорту «Домодедово» пресекли контрабанду кокаина, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.
36-летняя россиянка проследовала через зеленый коридор, тем самым подтвердив, что у нее нет с собой товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако во время досмотра личных вещей у нее нашли белую бумажную салфетку, внутри которой лежало белое вещество в полимерном пакете.
На данный момент женщине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Это нарушение подпало под часть 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наркотических средств».
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