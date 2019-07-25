РИАМО - 25 июл. Врачи Дедовской городской больницы спасли 91-летнюю пациентку со смертельно опасной ущемленной вентральной грыжей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Женщина обратилась в хирургическое отделение с жалобами тошноту и резкие боли в области живота.

«В результате оперативного обследования врачи поставили диагноз: ущемленная вентральная грыжа - выход органов за пределы брюшной полости в области послеоперационного дефекта. Обычно грыжи передней брюшной стенки живота формируются в их слабых зонах, в случае с вентральной, такой слабой точкой становится место послеоперационного рубца», – сказал заведующий хирургическим отделением Григорий Аношкин.

Несмотря на возраст пациентки, врачи решились на проведении жизненно необходимой радикальной операции — иссечение грыжи с ушиванием грыжевых ворот. Благодаря хирургическому вмешательству женщина пошла на поправку. На данный момент она уже выписалась из стационара.

За спасение жизни 91-летняя пациентка написала врачам благодарственное письмо.