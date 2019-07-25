РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. Заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук вручил благодарность главы городского округа Николая Пестова коллективу ФГУП «Подольская МИС» в связи с 70-летием предприятия, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Кук 25 июля в торжественной обстановке вручил благодарность главы городского округа Подольск Пестова коллективу ФГУП «Подольская МИС» за значительный вклад в развитие индустрии испытаний сельскохозяйственной техники и в связи с 70-летием со дня образования учреждения. Награду принял руководитель машиноиспытательной станции Владимир Колосов», – говорится в сообщении.

К юбилею в МИС приурочили круглый стол. Алексей Кук и исполняющий обязанности начальника управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации горокруга Евгения Блинова пообщались с трудовым коллективом. Сотрудники учреждения рассказали о работе станции, технике, испытаниях, современных технических разработках.

«Таких учреждений, как Подольская МИС, всего 10 в России. Машиноиспытательная станция, расположенная в Подольске, единственная в Подмосковье. Мы гордимся вашим трудом! Желаю каждому сотруднику предприятия здоровья, благополучия, а учреждению – дальнейших успехов и развития, чтобы бренд «Подольская МИС» всегда оставался значимым и востребованным», – сказал Кук.

Особую признательность он выразил ветеранам предприятия, среди которых – кавалер ордена Трудового Красного Знамени Владимир Чувашов. Он работает в МИС с 1962 года и руководит теплотехнической лабораторией.

Руководитель МИС Колосов поблагодарил администрацию Подольска за награду и отметил, что у каждой из 10 машиноиспытательных станций в России есть своя зона ответственности. Для Подольской МИС это Центральный федеральный округ.

«Мы следим за тем, чтобы техника для разных регионов ЦФО испытывалась в разных погодных условиях, на различных почвах, чтобы в протоколах отражались реальные недостатки машин и их преимущества», – подчеркнул Колосов.

Он добавил, что сегодня коллектив МИС продолжает достойно трудиться.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, многие сложности уже остались позади, а возникающие вопросы стараемся решать четко и ответственно. На данном этапе мы внедряем в процесс испытаний цифровые технологии и надеемся, что на предприятие придет молодежь, которой замечательные специалисты передадут свои знания», – заключил Колосов.