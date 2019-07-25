РИАМО - 25 июл. Жителям Подмосковья, в том числе тем, которые поехали за рубеж в качестве туристов, рекомендуют в целях профилактики энтеровирусной инфекции избегать контактов с людьми с признаками заболевания, тщательно мыть руки с мылом перед едой, не пить воду из непроверенных источников, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Энтеровирусные (неполио) инфекции (ЭВИ) представляют собой группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов.

«Основными возбудителями являются вирусы Коксаки A, Коксаки B, ECHO и неклассифицированные энтеровирусы человека 68 - 71 типов. Повсеместно в мире ежегодно регистрируются вспышки энтеровирусной инфекции, для заболевания характерна летне-осенняя сезонность», — говорится в сообщении.

Передача энтеровирусной инфекции чаще всего осуществляется водным, пищевым и контактно-бытовым путями. В летнее время особую значимость приобретает вода открытых водоемов.

«Заболевание энтеровирусной инфекцией может проявляться следующими клиническими формами: катаральная, гастроэнтеритическая, энтеровирусная лихорадка, энтеровирусная экзантема, герпангина, серозный менингит, миокардит, энцефаломиокардит новорожденных, конъюнктивит, увеит и другие», — добавляется в сообщении.

В целях профилактики рекомендуют избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания, соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок. При кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми платками и выбрасывать их в урну после использования, затем вымыть руки или обработать влажной салфеткой.

«Не пейте воду из непроверенных источников, по возможности используйте бутилированную или кипяченую воду; тщательно мойте водой приобретенные на рынках и в торговой сети овощи и фрукты; проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривайте помещения», — отмечается в сообщении.

Кроме того, не стоит купаться в непроточных водоемах и фонтанах, местах несанкционированных пляжей. Рекомендуется ограничить допуск детей в бассейны и бэби-клубы отелей, где наблюдается эпидемиологическое неблагополучие по вирусу Коксаки и другим инфекциям.