РИАМО - 25 июл. Во дворе одного из домов в Раменском мужчина зарезал женщину, пострадавшая скончалась, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Преступление было совершено в четверг. Мужчина и женщина поссорились. Преступник скрылся с места происшествия.

«В настоящее время на месте работают следователи <…>, проводится осмотр, устанавливаются очевидцы произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местонахождение мужчины, совершившего преступление.

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