РИАМО - 25 июл. Временные изменения в графике движения поездов «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении в ночи с 1 по 3 августа и с 5 по 7 августа вводятся в связи с проведением плановых путевых работ, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

Изменения в расписании отправления и прибытия коснутся аэроэкспрессов, курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево». В указанные периоды будут отменены семь аэроэкспрессов, еще у семи изменится время отправления или прибытия.

«Убедительно просим пассажиров заблаговременно планировать поездку в аэропорт и предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов», - говорится в сообщении.

Подробнее о графике движения поездов можно узнать на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», а также позвонив по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы). Кроме того, актуальную информацию можно получить у сотрудников компании в терминалах.