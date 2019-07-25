РИАМО - 25 июл. В Волоколамске до конца 2019 года достроят детскую музыкальную школу, объявлен аукцион на завершение строительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«24 июля 2019 года в Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детская музыкальная школа» на улице Парковой. В августе планируем заключить контракт с подрядчиком и приступить к работам на объекте», – уточнил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Новое здание располагается вблизи городского парка. Площадь — 6 тысяч квадратных метров. Там появится 30 учебных кабинетов, концертный зал на 120 мест. Школу смогут посещать 600 учеников.

Контракт с предыдущим подрядчиком расторгли в 2018 году из-за срыва сроков производства работ. Сейчас Волоколамская детская музыкальная школа размещена в небольшом здании в одном из переулков центральной исторической части города.