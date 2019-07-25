РИАМО - 25 июл. За первые шесть месяцев в Подмосковье выявили 71 факт незаконной вырубки деревьев Гослесфонда объемом 397,8 кубических метров, за это семь нарушителей привлекли к уголовной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Нами отправлено в следственные органы 24 дела, к уголовной ответственности привлечены семь человек, трое из них осуществляли рубку в Ступинском филиале лесничества, и по одному – в Клинском, Подольском, Талдомском и филиале «Русский лес», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Государственные лесные инспектора Московской области активно борются с нарушением законодательства в их сфере, в том числе с незаконной вырубкой. Так, за первое полугодие текущего года ими было выписано 123 протокола об административных нарушениях, наложены штрафы на сумму порядка 1,5 миллионов рублей.

Также уделяется внимание профилактике нарушений с помощью информационной работы с населением.