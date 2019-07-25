РИАМО - 25 июл. Бесплатный музей истории автомобильного транспорта «Мострансавто» посетили 2,5 тысячи гостей и жителей Московской области, на экспозиции представлено более 30 ретроавтомобилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Музей, расположенный в Видном, открыл двери для широкого круга посетителей в феврале этого года. Большой популярностью экспозиция пользуется у организованных групп школьников. В период летних каникул отмечен рост посещения музея среди семей с детьми», — говорится в сообщении.

На экспозиции представлено более 30 ретроавтомобилей, а всего в музее хранится свыше 700 экспонатов. Первым ретроавтомобилем в коллекции стал черный седан ГАЗ-61 1940 года выпуска, на таких машинах в военное время возили маршалов Советского Союза.

«Пассажиры также решили принять участие в расширении коллекции музея: недавно житель города Видное подарил музею свою коллекцию железных машинок (легковые и грузовые автомобили, автобусы и грузовики в масштабе 1:43), сбору которой посвятил около 10 лет», — добавляется в сообщении.

Также в апреле на маршруты, обслуживаемые автоколонной №1788 Подольска, вышел тематический автобус – на транспортном средстве размещена информация о музее «Мострансавто».

Сейчас посещение экспозиции доступно два раза в неделю – по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00. Музей находится на территории Видновского ПАТП (филиал «Мострансавто») по адресу: Видное, улица 7-я Линия, 23. Предварительная запись на посещение музея осуществляется по телефону + 7 (963) 722-67-25.