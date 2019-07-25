РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июл. В Московском областном перинатальном центре Балашихи впервые на свет появились четверняшки, для 32-летней роженицы эта беременность стала первой, к методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) она не прибегала, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Поскольку выносить и родить сразу несколько малышей не так просто, будущих мамочек с многоплодной беременностью врачи берут на особый контроль.

«Всю беременность 32-летняя мама Юлия наблюдалась в Московском областном перинатальном центре, а с 18 недель и вплоть до самых родов находилась на сохранении в отделении патологии беременности. <…> На 31 неделе беременности путем операции кесарева сечения на свет появились замечательные малыши с весом 1,2, 1,4, 1,5, 1,5 килограмма. Три сыночка и лапочка дочка: Максим, Арсений, Георгий, Анна», – говорится в сообщении.

Сразу после родов малыши находились в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных МОПЦ, а сейчас выхаживаются в отделении патологии новорожденных.

Главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова рассказала, что мама и малыши чувствуют себя хорошо.

«Благодаря губернатору Московской области в нашем медучреждении есть все самое необходимое оборудование для оказания медицинской помощи даже самым маленьким и тяжелым пациентам», – отметила Серова.

Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2003 году. Ежегодно в стенах центра рождается около 6 тысяч малышей. Это второй перинатальный центр России с многолетними традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Уже несколько лет подряд он входит в тройку победителей в номинации «Лучший перинатальный центр России».

В центре предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.